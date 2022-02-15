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    Тренер сборной России: Латыпов рано повесил медаль на шею

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил неудачную стрельбу Эдуарда Латыпова в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Россияне лидировали перед последним огневым рубежом с отрывом в 59 секунд, но Эдуард Латыпов допустил пять промахов и пропустил вперед норвежцев и французов.

    «Видимо, рано повесил медаль на шею, торопился. Можно было переждать ветер, а начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали.

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    • В жизни всё бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

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