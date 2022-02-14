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    Сборная России стала 7-й в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде

    Пекин-2022 Сборная России Прыжки с трамплина
    Сборная России по прыжкам на лыжах на лыжах с трамплина в составе Данила Садреева, Романа Трофимова, Михаила Назарова и Евгения Климова заняла седьмое место в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

    Данил Садреев
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    Данил Садреев

    Золото выиграла Австрия. Серебро завоевала Словения, бронзу — Германия.

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    Мужчины. Командный турнир

    1. Австрия (Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Хёрль, Мануэль Феттнер) — 942,7.
    2. Словения (Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц) — 934,4.
    3. Германия (Константин Шмид, Штефан Лайхе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) — 922,9...
    7. Россия (Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов) — 806,5.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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