Норвежка Ройселанд выиграла гонку преследования на ОИ-2022

Для Ройселанд это четвертая медаль на Играх-2022. Ранее она выиграла спринтерской гонке и смешанной эстафете, а также бронзу в индивидуальной гонке.
Второе место заняла шведка Эльвира Оберг. Бронзовую медаль выиграла норвежка Тириль Экхофф.
Четвертой стала белорусская биатлонистка Анна Сола, стартовавшая 26-й.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 11-е место.
Ирина Казакевич финишировала 23-й, Кристина Резцова — 26-й, а Светлана Миронова — 41-й.
Олимпийские игры-2022. Чжанцзякоу (Китай)
Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Марте Ройселанд (Норвегия) — 34.46,9 (1)
2. Эльвира Оберг (Швеция) — +01.36,5 (3)
3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +01.48,7 (3)
11. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.46,3 (3)
23. Ирина Казакевич (Россия) — +03.38,9 (3)
26. Кристина Резцова (Россия) — +03.54,7 (7)
41. Светлана Миронова (Россия) +5.38,5 (6)
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.