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    Норвежка Ройселанд выиграла гонку преследования на ОИ-2022

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Норвежская биатлонистка Марте Ройселанд завоевала золотую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

    Марте Ройселанд
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    Марте Ройселанд

    Для Ройселанд это четвертая медаль на Играх-2022. Ранее она выиграла спринтерской гонке и смешанной эстафете, а также бронзу в индивидуальной гонке.

    Второе место заняла шведка Эльвира Оберг. Бронзовую медаль выиграла норвежка Тириль Экхофф.

    Четвертой стала белорусская биатлонистка Анна Сола, стартовавшая 26-й.

    Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 11-е место.

    Ирина Казакевич финишировала 23-й, Кристина Резцова — 26-й, а Светлана Миронова — 41-й.

    Олимпийские игры-2022. Чжанцзякоу (Китай)
    Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км

    1. Марте Ройселанд (Норвегия) — 34.46,9 (1)

    2. Эльвира Оберг (Швеция) — +01.36,5 (3)

    3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +01.48,7 (3)

    11. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.46,3 (3)

    23. Ирина Казакевич (Россия) — +03.38,9 (3)

    26. Кристина Резцова (Россия) — +03.54,7 (7)

    41. Светлана Миронова (Россия) +5.38,5 (6)

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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