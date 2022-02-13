Норвежка Ройселанд выиграла гонку преследования на ОИ-2022

Норвежская биатлонистказавоевала золотую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

Для Ройселанд это четвертая медаль на Играх-2022. Ранее она выиграла спринтерской гонке и смешанной эстафете, а также бронзу в индивидуальной гонке.

Второе место заняла шведка Эльвира Оберг. Бронзовую медаль выиграла норвежка Тириль Экхофф.

Четвертой стала белорусская биатлонистка Анна Сола, стартовавшая 26-й.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 11-е место.

Ирина Казакевич финишировала 23-й, Кристина Резцова — 26-й, а Светлана Миронова — 41-й.

Олимпийские игры-2022. Чжанцзякоу (Китай)

Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км

1. Марте Ройселанд (Норвегия) — 34.46,9 (1)

2. Эльвира Оберг (Швеция) — +01.36,5 (3)

3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +01.48,7 (3)

11. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.46,3 (3)

23. Ирина Казакевич (Россия) — +03.38,9 (3)

26. Кристина Резцова (Россия) — +03.54,7 (7)

41. Светлана Миронова (Россия) +5.38,5 (6)

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.