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    Мужская сборная США победила Канаду в матче групповой стадии Олимпиады

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная США выиграла у сборной Канады со счетом 4:2 в поединке группового этапа Олимпиады в Пекине.

    Игроки сборной США
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    Игроки сборной США

    В составе американцев отметились два игрока «Торпедо». Это Энди Миэ и Кен Агостино. Также по шайбе забросили Бен Бейерс и Брендан Бриссон.

    У канадцев голы на счету Мэта Робинсона и Кобана Найта, которые тоже представляют клубы КХЛ.

    США после двух матчей лидирует в группе А с 6 очками. Канада вторая с 3 баллами.

    Хоккей. Олимпийские игры-2022. Группа A
    Канада — США — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Робинсон — 1 (Хо-Сэнг, Стаал), 1:24 — 1:0. Миле — 1 (О`Нилл, Кэмпфер), 2:34 — 1:1. Майерс — 3 (Фаррелл, Сандерсон), 18:44 — 1:2. Бриссон — 2 (Шор), 22:37 — 1:3. Найт — 1 (мен., Винник), 34:13 — 2:3. Агостино — 1 (Миле), 46:13 — 2:4Вратари: Паскуале (57:34) — МаннШтраф: 4 — 6Броски: 37 (12+8+17) — 27 (13+9+5)

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