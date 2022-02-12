Мужская сборная США победила Канаду в матче групповой стадии Олимпиады

Сборнаявыиграла у сборнойсо счетом 4:2 в поединке группового этапа Олимпиады в Пекине.

В составе американцев отметились два игрока «Торпедо». Это Энди Миэ и Кен Агостино. Также по шайбе забросили Бен Бейерс и Брендан Бриссон.

У канадцев голы на счету Мэта Робинсона и Кобана Найта, которые тоже представляют клубы КХЛ.

США после двух матчей лидирует в группе А с 6 очками. Канада вторая с 3 баллами.

Хоккей. Олимпийские игры-2022. Группа A Канада — США — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Голы: Робинсон — 1 (Хо-Сэнг, Стаал), 1:24 — 1:0. Миле — 1 (О`Нилл, Кэмпфер), 2:34 — 1:1. Майерс — 3 (Фаррелл, Сандерсон), 18:44 — 1:2. Бриссон — 2 (Шор), 22:37 — 1:3. Найт — 1 (мен., Винник), 34:13 — 2:3. Агостино — 1 (Миле), 46:13 — 2:4Вратари: Паскуале (57:34) — МаннШтраф: 4 — 6Броски: 37 (12+8+17) — 27 (13+9+5)

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