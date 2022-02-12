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    «Боимся любых высказываний». Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Российский тренер Этери Тутберидзе впервые высказалась по поводу ситуации, в которой оказалась ее подопечная Камила Валиева.

    Этери Тутберидзе
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    Этери Тутберидзе

    «Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений относительно Камилы Валиевой.

    Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто, что решает, но мы очень надеемся, что справедливость как-то восторжествует», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

  • Стало известно, когда будет принято решение по Валиевой
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    • Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

    РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой в CAS.

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