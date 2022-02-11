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    Нидерландская шорт-трекистка Схюлтинг обновила мировой рекорд на дистанции 1000 м

    Пекин-2022 Шорт-трек Мировые рекорды
    Нидерландская шорт-трекистка Сюзанне Схюлтинг обновила мировой рекорд на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине.

    Сюзанне Схюлтинг
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    Сюзанне Схюлтинг

    В рамках предварительного забега она прошла дистанцию за 1 минуту 26,514 секунды.

    Таким образом, Схюлтинг побила рекорд 2012 года, который установила представительница Южной Кореи Сим Сок Хи (1.26,661).

    Напомним, что российские шорт-трекистки Екатерина Ефременкова (3) и Анна Вострикова (4) не вышли в полуфинал соревнований.

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