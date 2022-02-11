Схюлтинг выиграла золото в соревнованиях по шорт-треку на 1000 м

Представительница Нидерландоввыиграла золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на 1000 м в рамках Олимпиады в Пекине.

Второе место заняла Чхой Мин Чон из Южной Кореи, а бронзу получила замкнула спортсменка из Бельгии Анне Десмет.

Это вторая медаль для Схюлтинг на этой Олимпиаде. Ранее она заняла второе место на дистанции 500 м.

Также напомним, что голландка установила новый мировой рекорд на дистанции 1000 м в рамках предварительного забега. Она прошла отрезок за 1 минуту 26,514 секунды.

Шорт-трек . Олимпийские игры-2022. Женщины. 1 000 м. Финал 1. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 1.28,391

2. Чхве Мин Чон (Корея) — 1.28,443

3. Энн Десмет (Бельгия) — 1.28,928

4. Кристен Сантос (США) — 1.42,745

5. Арианна Фонтана (Италия) дисквалификация

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