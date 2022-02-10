Непряева: Мне нечего сказать

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
Золотую медаль выиграла норвежка Тереза Йохауг. Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы.
«Не знаю, в принципе все хорошо было, и по ощущениям. Лыжи работали просто замечательно… (заплакала).
Я большая молодец? Да, наверное. Мне нечего сказать» — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.