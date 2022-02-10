Непряева: Мне нечего сказать

Российская лыжницане смогла сдержать слез, комментируя свое выступление в гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Золотую медаль выиграла норвежка Тереза Йохауг. Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы.

«Не знаю, в принципе все хорошо было, и по ощущениям. Лыжи работали просто замечательно… (заплакала).

Я большая молодец? Да, наверное. Мне нечего сказать» — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

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