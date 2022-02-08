Клебо: Большунов пропустил спринт, а я брал выходной в скиатлоне. Мы в одинаковом положении

Норвежский лыжникоценил форму россиянина, выигравшего скиатлон на Олимпийских играх в Пекине.

«Это было действительно впечатляюще, что еще мне сказать? У меня действительно нет слов, это было хорошее выступление с его стороны, он много работал, так что это, однозначно, заслуженный результат.

Мой план состоит в том, чтобы пробежать во всех шести гонках, но посмотрим. Я бы сказал, что Большунов пропустил гонку сегодня, а я — в воскресенье, так как прошел только половину дистанции, так что мы в равных условиях», — приводит слова спортсмена сайт Олимпиады.

Напомним, Большунов одержал победу в скиатлоне, принеся России первое золото Игр, а норвежец накануне выиграл спринт свободным стилем.

Кроме того, в скиатлоне серебро взял Денис Спицов, а бронзовая награда в спринтерской гонке досталась Александру Терентьеву.

«Пятничная гонка будет очень тяжелой. Думаю, что фаворитами являются Йиво Нисканен и Большунов. Однако я сделаю все для того, чтобы показать свой лучший результат.

Что касается командного спринта, то будет очень трудно соперничать с Терентьевым и Большуновым. Для меня они главные претенденты на победу», — цитирует Клебо «Советский "Спорт".

Олимпиада в столице Китая завершится 20 февраля.