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    Клебо: Большунов пропустил спринт, а я брал выходной в скиатлоне. Мы в одинаковом положении

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил форму россиянина Александра Большунова, выигравшего скиатлон на Олимпийских играх в Пекине.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    «Это было действительно впечатляюще, что еще мне сказать? У меня действительно нет слов, это было хорошее выступление с его стороны, он много работал, так что это, однозначно, заслуженный результат.

    Мой план состоит в том, чтобы пробежать во всех шести гонках, но посмотрим. Я бы сказал, что Большунов пропустил гонку сегодня, а я — в воскресенье, так как прошел только половину дистанции, так что мы в равных условиях», — приводит слова спортсмена сайт Олимпиады.

    Напомним, Большунов одержал победу в скиатлоне, принеся России первое золото Игр, а норвежец накануне выиграл спринт свободным стилем.

    Кроме того, в скиатлоне серебро взял Денис Спицов, а бронзовая награда в спринтерской гонке досталась Александру Терентьеву.

    «Пятничная гонка будет очень тяжелой. Думаю, что фаворитами являются Йиво Нисканен и Большунов. Однако я сделаю все для того, чтобы показать свой лучший результат.

    Что касается командного спринта, то будет очень трудно соперничать с Терентьевым и Большуновым. Для меня они главные претенденты на победу», — цитирует Клебо «Советский "Спорт".

    Олимпиада в столице Китая завершится 20 февраля.

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