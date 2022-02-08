Чудинов: После такой невероятной травмы Иванова собралась и показала результат

Главный тренер сборной России по санному спортуподелился эмоциями после завоеваниябронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине.

21 ноября 2021 года Иванова травмировала ногу во время командной гонки на 1-м этапе Кубка мира, врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости.

«Вы не представляете, какая это история. После такой невероятной травмы человек собрался и показал результат.

Это пример мужества, героизма и отваги. 42 года медали в личных соревнованиях среди женщин у нас не было на Олимпиаде.

Мы все очень счастливы, нервов все стоило невероятных. Расслабляться не будем, впереди двойки и эстафета.

Мы работали не покладая рук и своих возможностей. Были ощущения, что уступаем в плане инноваций и разработок. Но у нас спортсмены самого высокого уровня.

Да, соперников было тяжело догнать, но у нас нервы крепкие, особенно у женщин». — приводит слова Чудинова ТАСС.