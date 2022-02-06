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    Большунов — олимпийский чемпион в скиатлоне на Играх в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Биатлон
    Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Еще один российский лыжник Денис Спицов финишировал на второй строчке, замкнул тройку лучших представитель Финляндии Йиво Нисканен.

    Благодаря этому сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады, на счету команды одна золотая, две серебряных и одна бронзовая медаль.

    25-летний Большунов впервые стал олимпийским чемпионом. На Играх в 2018 году Александр три серебряных и одну бронзовую медаль.

    Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины

    1. Александр Большунов (Россия) — 1:16.09,8.
    2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.
    3. Йиво Нисканен (Финляндия) +2.00,2.
    4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +2.30,9.
    5. Пол Голберг (Норвегия) +2.52,5.
    6. Вильям Порома (Швеция) +2.53,9...
    9. Артём Мальцев (Россия) +3.54,8...
    36. Алексей Червоткин (Россия) +8.49,7...
    40. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) +9.06,0.

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