Большунов — олимпийский чемпион в скиатлоне на Играх в Пекине

Российский лыжникзавоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Еще один российский лыжник Денис Спицов финишировал на второй строчке, замкнул тройку лучших представитель Финляндии Йиво Нисканен.

Благодаря этому сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады, на счету команды одна золотая, две серебряных и одна бронзовая медаль.

25-летний Большунов впервые стал олимпийским чемпионом. На Играх в 2018 году Александр три серебряных и одну бронзовую медаль.

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 1:16.09,8.

2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.

3. Йиво Нисканен (Финляндия) +2.00,2.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +2.30,9.

5. Пол Голберг (Норвегия) +2.52,5.

6. Вильям Порома (Швеция) +2.53,9...

9. Артём Мальцев (Россия) +3.54,8...

36. Алексей Червоткин (Россия) +8.49,7...

40. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) +9.06,0.