Кузьменко и Шугаев сдали отрицательные «ковид»-тесты и присоединятся к тренировкам сборной на ОИ

Андрей Кузьменко Фото: globallookpress.com
«Андрей Кузьменко (н) и Дмитрий Шугаев (в) вторично сдали отрицательные тесты на коронавирус. Игроки примут участие в завтрашней тренировке команды», — сообщает Федерации хоккея России (ФХР).
⚡Андрей Кузьменко (н) и Дмитрий Шугаев (в) вторично сдали отрицательные тесты на коронавирус. Игроки примут участие в завтрашней тренировке команды. #Beijing2022— Хоккей России (@russiahockey) February 4, 2022
Ранее отрицательные тесты сдали тренер российской команды Сергей Фёдоров и защитник Никита Нестеров, находившиеся на карантине.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 по московскому времени.