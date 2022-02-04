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    Кузьменко и Шугаев сдали отрицательные «ковид»-тесты и присоединятся к тренировкам сборной на ОИ

    Пекин-2022 Сборная РоссииКоронавирус в спорте Хоккей
    Нападающий Андрей Кузьменко и голкипер Дмитрий Шугаев, находящиеся в списке запасных сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сдали отрицательные ковид-тесты.

    Андрей Кузьменко
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    Андрей Кузьменко

    «Андрей Кузьменко (н) и Дмитрий Шугаев (в) вторично сдали отрицательные тесты на коронавирус. Игроки примут участие в завтрашней тренировке команды», — сообщает Федерации хоккея России (ФХР).

    Ранее отрицательные тесты сдали тренер российской команды Сергей Фёдоров и защитник Никита Нестеров, находившиеся на карантине.

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