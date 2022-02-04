С. Фёдоров и Нестеров присоединились к сборной России, сдав отрицательные ковид-тесты

Тренер сборной Россиии защитник национальной командысдали отрицательные тесты на коронавирус.

«Сергей Фёдоров и Никита Нестеров вторично сдали отрицательные тесты на коронавирус. Тренер и защитник сборной ОКР покинули карантин и присоединились к команде», — сообщает Федерации хоккея России.

⚡ Сергей Федоров и Никита Нестеров вторично сдали отрицательные тесты на коронавирус. Тренер и защитник сборной ОКР покинули карантин и присоединились к команде #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 4, 2022

Ранее главный тренер российской команды Алексей Жамнов сообщал, что Фёдоров сдал сомнительный ковид-тест, после чего повторное ПЦР-тестирование показало отрицательный результат. Сомнительные результаты также давали тесты на коронавирус Андрея Кузьменко и Никиты Нестерова. Следующий тест Кузьменко дал отрицательный результат.

Тесты всех остальных игроков сборной были отрицательными.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.