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    С. Фёдоров и Нестеров присоединились к сборной России, сдав отрицательные ковид-тесты

    Пекин-2022 Сборная РоссииКоронавирус в спорте Хоккей
    Тренер сборной России Сергей Фёдоров и защитник национальной команды Никита Нестеров сдали отрицательные тесты на коронавирус.

    Никита Нестеров
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    Никита Нестеров

    «Сергей Фёдоров и Никита Нестеров вторично сдали отрицательные тесты на коронавирус. Тренер и защитник сборной ОКР покинули карантин и присоединились к команде», — сообщает Федерации хоккея России.

    Ранее главный тренер российской команды Алексей Жамнов сообщал, что Фёдоров сдал сомнительный ковид-тест, после чего повторное ПЦР-тестирование показало отрицательный результат. Сомнительные результаты также давали тесты на коронавирус Андрея Кузьменко и Никиты Нестерова. Следующий тест Кузьменко дал отрицательный результат.

    Тесты всех остальных игроков сборной были отрицательными.

    Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

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