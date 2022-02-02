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    Австрийка Марита Крамер пропустит ОИ-2022 из-за коронавируса

    Пекин-2022 Прыжки с трамплина
    Австрийская летающая лыжница Марита Крамер не выступит на Олимпийских играх из-за того, что не сможет в необходимые сроки добраться до Пекина после заражения коронавирусом.

    Марита Крамер
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    Марита Крамер

    Крамер после положительного теста на COVID-19 на Кубке мира в Германии, полученного на прошлой неделе, отложила вылет в Пекин. Теперь стало известно, что спортсменка не сможет принять участие в Олимпиаде.

    «Ни слов, ни чувств, только пустота. Неужели мир действительно так несправедлив? Последние годы я готовилась к Олимпийским играм. Я вложила в это столько энергии и времени, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Теперь кажется, что мои мечты разбились за один день», — написала 20-летняя австрийка в Instagram.

    В этом сезоне Крамер лидирует в общем зачете Кубка мира.

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