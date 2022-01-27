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    Чудинов: Саночники летят в Пекин в оптимальном составе и отличном настроении

    Пекин-2022 Санный спорт Сборная России
    Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил, что команда находится на эмоциональном подъеме перед Олимпиадой в Пекине.

    Российские саночники готовы к ОИ-2022
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    Российские саночники готовы к ОИ-2022

    «Мы летим в Пекин в оптимальном составе, состояние спортсменов очень хорошее, настроение отличное.

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  • 23/01/2022

    • Этот сезон получился для нас неоднозначным и скомканным в силу непреодолимых причин.

    Но завершение Кубка мира у нас получилось очень неплохим, и команда сейчас находится на эмоциональном подъеме.

    Меры были приняты беспрецедентные, мы полностью соблюдали антиковидный протокол. Что касается Китая, то мы там уже были в ноябре и очень хорошо знакомы с местными требованиями.

    Никаких поблажек ждать не придется, все осознают серьезность ситуации и соблюдают дисциплину», — приводит слова Чудинова ТАСС.

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    • Напомним, что ранее положительные тесты на коронавирус сдали серебряный призер Пхенчхана-2018 по скелетону Никита Трегубов и бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко.

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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