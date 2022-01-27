Чудинов: Саночники летят в Пекин в оптимальном составе и отличном настроении

Главный тренер сборной России по санному спортузаявил, что команда находится на эмоциональном подъеме перед Олимпиадой в Пекине.

«Мы летим в Пекин в оптимальном составе, состояние спортсменов очень хорошее, настроение отличное.

Этот сезон получился для нас неоднозначным и скомканным в силу непреодолимых причин.

Но завершение Кубка мира у нас получилось очень неплохим, и команда сейчас находится на эмоциональном подъеме.

Меры были приняты беспрецедентные, мы полностью соблюдали антиковидный протокол. Что касается Китая, то мы там уже были в ноябре и очень хорошо знакомы с местными требованиями.

Никаких поблажек ждать не придется, все осознают серьезность ситуации и соблюдают дисциплину», — приводит слова Чудинова ТАСС.

Напомним, что ранее положительные тесты на коронавирус сдали серебряный призер Пхенчхана-2018 по скелетону Никита Трегубов и бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.