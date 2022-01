Стал известен состав сборной Германии по хоккею на ОИ-2022

Сборнаяпо хоккею назвала состав на олимпийский турнир в Пекине.

Вратари: Дэнни аус ден Биркен («Ред Булл»), Феликс Брюкманн («Адлер»), Матиас Нидерберг («Айсберн»).

Защитники: Конрад Абельтшаузер («Ред Булл»), Доминик Биттнер («Гриззлис»), Марсель Брандт («Страубинг»), Корбиниан Хольцер («Адлер»), Йонас Мюллер («Айсберн»), Мориц Мюллер («Кельнер»), Марко Новак («Дюссельдорф»), Фабио Вагнер («Ингольштадт»).

Нападающие: Николас Краммер, Маттиас Плахта, Давид Вольф, Леан Бергман (все — «Адлер»), Фредерик Тиффельс, Ясин Эхлиц, Патрик Хэгер (все — «Ред Булл»), Доминик Кахун («Берн», Швейцария), Штефан Лойбл («Шеллефтео», Швеция), Леонхард Пфодерль, Марсель Нобельс (оба — «Айсберн»), Даниэль Пиетта («Ингольштадт»), Тобиас Ридер («Векше», Швеция).

На групповом этапе Германия сыграет со сборными Канады, США и Китая.

Ранее ФХР назвала окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022.

