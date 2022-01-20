Бабиков: Кому-то будет неловко от того, что меня нет в сборной России после победы на этапе КМ

Российский биатлонистпрокомментировал свою победу на этапе Кубка мира в Антхольце и высказался о своем непопадании в состав сборной России для участия в Олимпиаде.

Спортсмен получил статус запасного в олимпийской сборной после неудачных выступлений в Кубке мира — в Рупольдинге он даже не сумел отобраться из спринта в пасьют.

«Разговора с тренерским штабом сборной не было. Поставил ли тренеров в неудобное положение своей победой? На самом деле и Карим Халили выступил хорошо, он большой молодец.

Хотя, наверное, кому-то будет неловко от того, что меня нет в сборной после победы на этапе Кубка мира. А кто-то наверняка снова сделает вид, что меня не существует.

У каждого своя судьба. Кому-то достаточно и одной хорошей гонки, чтобы в него верили, а кому-то — одной плохой, чтобы его "закопали". Это спорт, я в любом случае счастлив, что участвую в этом.

Есть ли еще шанс поехать на Олимпиаду? Я уже говорил, что пока в Пекин никто не полетел. Все от себя зависящее я уже сделал, на остальное повлиять не могу.

Расстояние между мной и преследователями (на последнем круге) таяло. Вперед не бросался, хотя понимал, что он (Бе) много отыграет за первую половину круга. Но при этом не было каких-то тяжелых ощущений.

В то же время нередко первая гонка здесь у меня бывает не самая легкая. Поэтому главное для меня — пройти все плавно и не переусердствовать. Понимал, что есть силы на то, чтобы включиться в любой момент и удержать дистанцию.

Знал, что цена ошибки высока, поэтому старался вымерять каждый выстрел, не спешить, что в целом оправдало себя», — цитирует Бабикова РИА Новости.