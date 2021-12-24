Терещенко: Уровень КХЛ сейчас очень низкий, качество хоккея страдает

«Посмотрите, сколько хороших шведов в Европе играет. Да и швейцарцев. Немцев и то забывать нельзя, судя по прошлой Олимпиаде.
Не скажу, что нам победа легко достанется. Потому что уровень КХЛ сейчас очень низкий, с прошлыми годами не сравнить. Качество хоккея страдает.
Общался со знакомыми из Европы. Многие считают, что шведский и финский чемпионаты гораздо быстрее, чем наш. Швейцарский вообще один из топовых. Там много североамериканцев и чехов. И все равно, без игроков НХЛ у нас шансов больше. В легкую не получится, но возможно», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».
Напомним, НХЛ официально подтвердила, что не будет участвовать в Олимпиаде-2022.
${VrezNews1}
Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.
До 10 января лига имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.
Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.
Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании..VrezNews1 /beijing-2022/2021/12/23/kovalchuk_ovechkin/