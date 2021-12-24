Терещенко: Уровень КХЛ сейчас очень низкий, качество хоккея страдает

Трехкратный чемпион мирасчитает, что сборнойбудет сложно выиграть олимпийский хоккейный турнир в Пекине.

«Посмотрите, сколько хороших шведов в Европе играет. Да и швейцарцев. Немцев и то забывать нельзя, судя по прошлой Олимпиаде.

Не скажу, что нам победа легко достанется. Потому что уровень КХЛ сейчас очень низкий, с прошлыми годами не сравнить. Качество хоккея страдает.

Общался со знакомыми из Европы. Многие считают, что шведский и финский чемпионаты гораздо быстрее, чем наш. Швейцарский вообще один из топовых. Там много североамериканцев и чехов. И все равно, без игроков НХЛ у нас шансов больше. В легкую не получится, но возможно», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».

Напомним, НХЛ официально подтвердила, что не будет участвовать в Олимпиаде-2022.

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Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

До 10 января лига имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании..VrezNews1 /beijing-2022/2021/12/23/kovalchuk_ovechkin/