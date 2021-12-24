ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россияне выиграли золото ОИ-2018Праздника не будет. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пекин
  • 05:49
    • Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом МЧМ-2022
  • 21:56
    • «Динамо» отгрузило семь шайб «Автомобилисту»
  • 20:44
    • Газизов: «Уфа» останется в РПЛ
  • 19:50
    • Нападающий «Зенита» Азмун интересен «Ньюкаслу»
  • 19:20
    • «Трактор» дома разгромил «Северсталь»
    Все новости спорта

    Российский хоккеист назвал правильным решение НХЛ отказаться от ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин назвал правильным решение Национальной хоккейной лиги отказаться от участия в ОИ-2022, которые пройдут в Пекине.

    Илья Любушкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Любушкин

    «Все к этому шло, уже когда люди начали заболевать и стали отменять матчи. Стало очевидно, что другое решение лига вряд ли бы приняла. Жалко. И не только за себя — за всех ребят. У кого-то это мог быть последний шанс сыграть на Олимпиаде.

    У кого-то он еще будет, но все равно обидно, что придется ждать четыре года минимум. Очень обидно. Но тут мы ничего не можем поделать. Лига приняла такое решение. Значит, оно правильное», — цитируют Любушкина «Известия».

    22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Страдания «Куньлуня» продолжатся в игре с «Динамо» Минск?
  • «Куньлунь» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Галатасарай» снова потеряет очки?
  • «Галатасарай» — «Антальяспор». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сможет ли «Башакшехир» остановить «Трабзонспор»?
  • «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие