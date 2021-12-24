Российский хоккеист назвал правильным решение НХЛ отказаться от ОИ-2022

Российский защитник «Аризоны»назвал правильным решение Национальной хоккейной лиги отказаться от участия в ОИ-2022, которые пройдут в Пекине.

«Все к этому шло, уже когда люди начали заболевать и стали отменять матчи. Стало очевидно, что другое решение лига вряд ли бы приняла. Жалко. И не только за себя — за всех ребят. У кого-то это мог быть последний шанс сыграть на Олимпиаде.

У кого-то он еще будет, но все равно обидно, что придется ждать четыре года минимум. Очень обидно. Но тут мы ничего не можем поделать. Лига приняла такое решение. Значит, оно правильное», — цитируют Любушкина «Известия».

22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.