Источник: НХЛ и профсоюз игроков договорились об отказе от участия в Олимпиаде

(НХЛ) и профсоюз игроков достигли договоренности отказаться от участия в предстоящих зимних Олимпийских играх.

Ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Неудивительно, что договоренность была достигнута об отказе от участия в Олимпиаде. Как только они уведомят МОК, будет сделано официальное объявление — возможно, уже сегодня, а может быть, позже на этой неделе.

Возникает вопрос: перенесутся ли Олимпийские игры 2022 года на 2023 год?», — сообщает журналист Франк Серавалли.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.