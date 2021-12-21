Источник: НХЛ и профсоюз игроков договорились об отказе от участия в Олимпиаде

Александр Овечкин не сыграет на ОИ-2022 Фото: globallookpress.com
Ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Неудивительно, что договоренность была достигнута об отказе от участия в Олимпиаде. Как только они уведомят МОК, будет сделано официальное объявление — возможно, уже сегодня, а может быть, позже на этой неделе.
Возникает вопрос: перенесутся ли Олимпийские игры 2022 года на 2023 год?», — сообщает журналист Франк Серавалли.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.