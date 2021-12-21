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    Источник: НХЛ и профсоюз игроков договорились об отказе от участия в Олимпиаде

    Пекин-2022 Хоккей
    Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков достигли договоренности отказаться от участия в предстоящих зимних Олимпийских играх.

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    Ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.

    «Неудивительно, что договоренность была достигнута об отказе от участия в Олимпиаде. Как только они уведомят МОК, будет сделано официальное объявление — возможно, уже сегодня, а может быть, позже на этой неделе.

    Возникает вопрос: перенесутся ли Олимпийские игры 2022 года на 2023 год?», — сообщает журналист Франк Серавалли.

    Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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