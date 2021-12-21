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    Экс-скаут сборной России: 90% игроков НХЛ хотят выступить на Олимпиаде

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Бывший скаут сборной России Сергей Федотов высказался по поводу того, что НХЛ, скорее всего, откажется от участия в олимпийском хоккейном турнире.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Ранее сообщалось, что НХЛ может отказаться от участия в Олимпиаде до 10 января без каких-либо санкций.

    «Я бы не стал говорить только про Овечкина. У всех российских хоккеистов есть огромное желание поехать на Олимпиаду.

    Мы знаем, что есть некоторые заявления от шведских игроков и от Алекса Пьетранжело, который заявил, что склоняется к тому, чтобы отказаться от участия в Олимпиаде.

    Сейчас лига будет разговаривать с олимпийским оргкомитетом относительно последствий в случае сдачи положительных тестов. Изоляция от 3 до 5 недель — главный камень преткновения.

    Игроки и руководство клубов очень недовольны тем, что сейчас происходит в НХЛ.

    Все эти тесты на коронавирус, которые в большинстве случаев оказываются левыми, уже начинают раздражать. НХЛ обязательно нужно изменить эту процедуру.

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    • Лига почти на 100% вакцинирована, и все равно куча народу сдает положительные тесты. При этом такие люди чаще всего не имеют ни симптомов, ни признаков заболевания. И потом они вынуждены пропускать игры. Это неправильно.

    В такой ситуации начинают возникать мысли, что все это — скрытый инструмент давления на игроков, чтобы они собственноручно отказались от участия в Олимпиаде.

    Что касается того, поедут ли игроки НХЛ в Пекин — Гэри Беттмэн говорит в каждом интервью о том, что это решение будет целиком и полностью зависеть от профсоюза игроков.

    Насколько я понимаю, как минимум 90% игроков — в основном это русские и канадцы — хотят выступить на турнире в Пекине. И я очень надеюсь на здравый смысл в этом вопросе», — приводит слова Федотова Sport24.

    Напомним, НХЛ приостановила регулярный чемпионат до Рождества из-за вспышки коронавируса.

    Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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