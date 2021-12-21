Фетисов: Если НХЛ не поедет на ОИ-2022, России все равно надо побеждать

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал информацию о том, что игроки из НХЛ могут пропустить Олимпиаду-2022.

«На Кубке Первого канала играли интересно. Смотрю с надеждой на эту команду. Это первый опыт для тренерского штаба. Но самое важное, что играли в хороший хоккей.

Если игроки из НХЛ не поедут, то это будет другой хоккей, уровень, интерес. Однако побеждать все равно надо. Вы же помните, как мы четыре года назад в Корее отскочили от немцев на последних секундах», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, ранее появилась информация, что заокеанская Лига решила не отпускать игроков на Игры-2022.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Национальная команда России, являющаяся действующим олимпийским чемпионом, выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.