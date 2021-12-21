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    Фетисов: Если НХЛ не поедет на ОИ-2022, России все равно надо побеждать

    Пекин-2022 Хоккей
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что игроки из НХЛ могут пропустить Олимпиаду-2022.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «На Кубке Первого канала играли интересно. Смотрю с надеждой на эту команду. Это первый опыт для тренерского штаба. Но самое важное, что играли в хороший хоккей.

    Если игроки из НХЛ не поедут, то это будет другой хоккей, уровень, интерес. Однако побеждать все равно надо. Вы же помните, как мы четыре года назад в Корее отскочили от немцев на последних секундах», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

    Напомним, ранее появилась информация, что заокеанская Лига решила не отпускать игроков на Игры-2022.

    Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Национальная команда России, являющаяся действующим олимпийским чемпионом, выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.

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