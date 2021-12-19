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    Норвежский биатлонист назвал Латыпова опасным соперником на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Биатлон
    Норвежец Йоханнес Бе отметил нынешнюю форму биатлониста Эдуарда Латыпова и рассказал, рассматривает ли он его как соперника на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    «Стал ли сюрпризом Латыпов? Нет, Латыпов — очень быстрый парень, и сейчас это хороший соперник, которого нужно стараться обыгрывать.

    Рассматриваю ли его как опасного соперника на Олимпиаде? Я любого, кто поднимается на пьедестал Кубка мира, рассматриваю как такого соперника», — передает слова Бе «Матч ТВ».

    Напомним, что 17 декабря Йоханнес Бе завоевал золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира во Франции. Второе место досталось россиянину Эдуарду Латыпову. Тройку замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.

    Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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