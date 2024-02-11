«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: счет матча 106:67

Первую четверть «Зенит» обыграл своего соперника со счетом 29:20. Во 2-й четверти «Локомотив-Кубань» сократил отставание. «Зенит» обыграл краснодарцев с разницев в 9 очков.
Стоит отметить, что в 4-й четверти «Зенит» полностью разгромил соперника с разницей в 25 очков.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Кайл Курич, который набрал 24 очка.
Единая лига ВТБ. Второй этап. Группа А.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 106:67 (29:20, 20:24, 20:11, 37:12)
«Зенит»: Курич (24), Эртель (21 + 12 передач), Жбанов (10), Хантер (10), Морман (2) — старт; Дублевич (16), Фрэйзер (12), Карасев (8), Зубков (3 + 8 подборов), Торопов (0)«Локомотив-Кубань»: Акун-Перселл (21), Мартюк (15 + 13 подборов), Уайт (8), Емченко (0), Узинский (0) — старт; Щербенев (8), Барфорд (8), Елантовцев (5), Ндур (2), Ведищев (0), Темиров (0), Сычков (0)
«Сине-бело-голубые» занимают 4-е место в таблице Единой лиги, а «Локомотив-Кубань» располагается на 3-й строчке.