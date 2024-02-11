НБА. «Голден Стэйт» победил «Финикс», «Клипперс» выиграли у «Детройта»

«Голден Стэйт» дома победил «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:112.
Самыми результативными игроками встречи стали Стеф Карри («Уорриорз») и Девин Букер («Санз») — по 30 очков.
«Голден Стэйт» одержал четвертую победу подряд.
«Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:106.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Пол Джордж, набравший 33 очка.
«Клипперс» занимают второе место в таблице Западной конференции НБА.
НБА. Результаты игрового дня
«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 146:111.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт Пистонс» —112:106.
«Бруклин Нетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 123:103.
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 114:108 ОТ.
«Вашингтон Уизардс» — «Филадельфия Сиксерс» — 113:119.
«Шарлотт Хорнетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 115:106.
«Атланта Хоукс» — «Хьюстон Рокетс» — 122:113.
«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 111:125.
«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 95:119.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 113:112.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 84:93.