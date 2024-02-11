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    НБА. «Голден Стэйт» победил «Финикс», «Клипперс» выиграли у «Детройта»

    Баскетбол НБА Даллас Маверикс Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Клипперс Детройт Пистонс Бруклин Нетс Сан-Антонио Спёрс Орландо Мэджик Чикаго Буллз
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    «Голден Стэйт» дома победил «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:112.

    Самыми результативными игроками встречи стали Стеф Карри («Уорриорз») и Девин Букер («Санз») — по 30 очков.

    «Голден Стэйт» одержал четвертую победу подряд.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:106.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Пол Джордж, набравший 33 очка.

    «Клипперс» занимают второе место в таблице Западной конференции НБА.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 146:111.
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт Пистонс» —112:106.
    «Бруклин Нетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 123:103.
    «Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 114:108 ОТ.
    «Вашингтон Уизардс» — «Филадельфия Сиксерс» — 113:119.
    «Шарлотт Хорнетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 115:106.
    «Атланта Хоукс» — «Хьюстон Рокетс» — 122:113.
    «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 111:125.
    «Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 95:119.
    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 113:112.
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 84:93.

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