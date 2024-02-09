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    «Даллас» выиграл у «Нью-Йорка», «Лейкерс» уступили «Денверу»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

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    «Даллас» одержал выездную победу над «Нью-Йорком» — 122:108 (28:22, 31:26, 28:23, 35:37).

    Лидер гостей Лука Дончич набрал 39 очков, а также отметился 11 передачами и 8 подборами.

    У «Нью-Йорка» одним из самых активных был Джош Харт, собравший трипл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 12 передач. Еще 36 очков хозяевам принес Донте Дивинченцо.

    «Даллас» выиграл третий матч подряд.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл на своей площадке «Денверу» — 106:114 (23:29, 26:30, 30:24, 27:31).

    В составе победителей выделялся Джамал Мюррэй, в активе которого 29 очков и 11 передач. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.

    У «Лейкерс» самым результативным стал Энтони Дэвис, набравший 32 очка. Леброн Джеймс к 25 очкам добавил 9 подборов.

    «Денвер» выиграл пять из шести последних матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Индиана» — «Голден Стэйт» 109:131 (34:45, 24:25, 18:25, 33:36)

    «Орландо» — «Сан-Антонио» 127:111 (23:20, 38:24, 37:41, 29:26)

    «Бруклин» — «Кливленд» 95:118 (21:32, 30:27, 18:31, 26:28)

    «Нью-Йорк» — «Даллас» 108:122 (22:28, 26:31, 23:28, 37:35)

    «Мемфис» — «Чикаго» 110:118 (31:27, 25:25, 25:28, 29:38)

    «Милуоки» — «Миннесота» 105:129 (26:30, 27:33, 22:39, 30:27)

    «Финикс» — «Юта» 129:115 (40:28, 35:38, 34:24, 20:25)

    «Портленд» — «Детройт» 122:128 OT (30:25, 41:31, 26:28, 23:36, 2:8)

    «Лейкерс» — «Денвер» 106:114 (23:29, 26:30, 30:24, 27:31)

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