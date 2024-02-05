НБА. «Оклахома» взяла верх над «Торонто», «Миннесота» нанесла поражение «Хьюстону»

Встреча завершилась после второго овертайма. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джош Гидди, набравший 24 очка.
«Оклахома» одержала третью победу подряд.
«Миннесота» дома обыграла «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:90.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Энтони Эдвардс, набравший 32 очка.
«Миннесота» лидирует в таблице Западной конференции с 35 победами и 15 поражениями. «Хьюстон» идет на 11-й строчке с 23 победами и 26 поражениями.
НБА. Результаты игрового дня
«Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:91.
«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 99:115.
«Майами Хит» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:103.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:90.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 135:127 (ОТ).
«Юта Джаз» — «Милуоки Бакс» — 123:108.
«Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:103.