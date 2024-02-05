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    НБА. «Оклахома» взяла верх над «Торонто», «Миннесота» нанесла поражение «Хьюстону»

    Баскетбол НБА Оклахома-Сити Тандер Торонто Рэпторс Миннесота Тимбервулвз Хьюстон Рокетс Бостон Селтикс Мемфис Гриззлиз
    «Оклахома» дома обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:127.

    Кавай Леонард
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    Кавай Леонард

    Встреча завершилась после второго овертайма. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джош Гидди, набравший 24 очка.

    «Оклахома» одержала третью победу подряд.

    «Миннесота» дома обыграла «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:90.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Энтони Эдвардс, набравший 32 очка.

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    «Миннесота» лидирует в таблице Западной конференции с 35 победами и 15 поражениями. «Хьюстон» идет на 11-й строчке с 23 победами и 26 поражениями.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:91.

    «Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 99:115.

    «Майами Хит» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:103.

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:90.

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 135:127 (ОТ).

    «Юта Джаз» — «Милуоки Бакс» — 123:108.

    «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:103.

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