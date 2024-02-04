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    «Енисей» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

    «Енисей» — «Зенит»: счет матча 91:83, обзор

    Баскетбол Лига ВТБ Енисей Зенит
    «Зенит» на чужой площадке уступил «Енисею» (91:83) в матче Единой лиги ВТБ.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    В 1-й четверти «Енисей» обыграл «Зенит» со счетом 23:18. Также, 2-я и 3-я четверть закончилась победой красноярской команды. В последней четверти команды сыграли вничью.

    Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Енисея» Джеремайя Мартин, который набрал 26 очков.

    Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат.
    «Енисей» — «Зенит» 91:83 (23:18, 26:25, 17:15, 25:25).
    «Енисей»: Мартин (26), Хопкинс (19 + 15 подборов), Ратэн-Мэйс (17 + 11 передач), Балашов (13)«Зенит»: Эртель (21 + 8 передач + 5 подборов), Хантер (20 + 8 подборов), Курич (16), Фрэйзер (12)

    После этого матча «Енисей» занимает 5-е место в таблице Единой лиги ВТБ. «Зенит» располагается на 4-й строчке.

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