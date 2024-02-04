«Енисей» — «Зенит»: счет матча 91:83, обзор

на чужой площадке уступил(91:83) в матче Единой лиги ВТБ.

В 1-й четверти «Енисей» обыграл «Зенит» со счетом 23:18. Также, 2-я и 3-я четверть закончилась победой красноярской команды. В последней четверти команды сыграли вничью.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Енисея» Джеремайя Мартин, который набрал 26 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Енисей» — «Зенит» 91:83 (23:18, 26:25, 17:15, 25:25). «Енисей»: Мартин (26), Хопкинс (19 + 15 подборов), Ратэн-Мэйс (17 + 11 передач), Балашов (13)«Зенит»: Эртель (21 + 8 передач + 5 подборов), Хантер (20 + 8 подборов), Курич (16), Фрэйзер (12)

После этого матча «Енисей» занимает 5-е место в таблице Единой лиги ВТБ. «Зенит» располагается на 4-й строчке.