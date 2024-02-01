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    НБА. «Миннесота» победила «Даллас», «Оклахома-Сити» выиграла у «Денвера»

    Баскетбол НБА Миннесота Тимбервулвз Даллас Маверикс Оклахома-Сити Тандер Денвер Наггетс
    Лидирующая в Западной конференции «Миннесота» крупно обыграла «Даллас» со счётом 121:87.

    Карл-Энтони Таунс
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    Карл-Энтони Таунс

    Самым результативным игроком матча стал Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), набравший 29 очков при девяти подборах и четырёх результативных передачах.

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    «Оклахома-Сити» взяла верх над «Денвером» со счетом 105:100.

    Эта победа позволила «Тандер» прервать серию из двух поражений и подняться на вторую строчку турнирной таблицы Запада, опередив «Денвер».

    «Наггетс» уступили после двух выигранных матчей кряду.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:125.
    «Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 110:117.
    «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 128:121.
    «Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 115:106.
    «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 105:100.
    «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 121:87.
    «Сан-Антонио Спёрс» — «Орландо Мэджик» — 98:108.
    «Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:110.
    «Бруклин Нетс» — «Финикс Санз» — 120:136.
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Милуоки Бакс» — 119:116.

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