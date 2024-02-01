НБА. «Миннесота» победила «Даллас», «Оклахома-Сити» выиграла у «Денвера»

Самым результативным игроком матча стал Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), набравший 29 очков при девяти подборах и четырёх результативных передачах.
«Оклахома-Сити» взяла верх над «Денвером» со счетом 105:100.
Эта победа позволила «Тандер» прервать серию из двух поражений и подняться на вторую строчку турнирной таблицы Запада, опередив «Денвер».
«Наггетс» уступили после двух выигранных матчей кряду.
НБА. Результаты игрового дня
«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:125.
«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 110:117.
«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 128:121.
«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 115:106.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 105:100.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 121:87.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Орландо Мэджик» — 98:108.
«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:110.
«Бруклин Нетс» — «Финикс Санз» — 120:136.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Милуоки Бакс» — 119:116.