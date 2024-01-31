«Голден Стэйт» выиграл у «Филадельфии», «Лейкерс» уступили «Атланте»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

«Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» — 119:107 (23:28, 29:22, 34:27, 33:30).

Лидер хозяев площадки Стефен Карри набрал 37 очков, а также сделал 8 подборов и 7 передач. Еще 26 очков «Уорриорз» принес Джонатан Куминга.

В составе гостей выделялся Тобайас Харрис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

«Филадельфия» проиграла четвертый матч подряд.

«Атланта» выиграла у себя дома у «Лос-Анджелес Лейкерс» — 138:122 (36:29, 31:27, 36:32, 35:34).

Лидер «Хокс» Трэй Янг к 26 очкам добавил 13 передач. Джейлен Джонсон отметился 19 очками и 11 подборами.

У «Лейкерс» самым результативным стал Остин Ривз, в активе которого 28 очков. Леброн Джеймс набрал 20 очков, сделал 9 подборов и 8 передач.

«Атланта» выиграла второй матч подряд после серии из четырех поражений.

НБА. Результаты игрового дня

«Бостон» — «Индиана» 129:124 (36:26, 45:40, 25:37, 23:21)

«Атланта» — «Лейкерс» 138:122 (36:29, 31:27, 36:32, 35:34)

«Нью-Йорк» — «Юта» 118:103 (29:22, 28:27, 36:24, 25:30)

«Чикаго» — «Торонто» 107:118 (31:27, 32:26, 26:37, 18:28)

«Голден Стэйт» — «Филадельфия» 119:107 (23:28, 29:22, 34:27, 33:30)