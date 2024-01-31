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    «Голден Стэйт» выиграл у «Филадельфии», «Лейкерс» уступили «Атланте»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Лос-Анджелес Лейкерс Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс Нью-Йорк Никс Юта Джаз Чикаго Буллз Торонто Рэпторс Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

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    «Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» — 119:107 (23:28, 29:22, 34:27, 33:30).

    Лидер хозяев площадки Стефен Карри набрал 37 очков, а также сделал 8 подборов и 7 передач. Еще 26 очков «Уорриорз» принес Джонатан Куминга.

    В составе гостей выделялся Тобайас Харрис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

    «Филадельфия» проиграла четвертый матч подряд.

    «Атланта» выиграла у себя дома у «Лос-Анджелес Лейкерс» — 138:122 (36:29, 31:27, 36:32, 35:34).

    Лидер «Хокс» Трэй Янг к 26 очкам добавил 13 передач. Джейлен Джонсон отметился 19 очками и 11 подборами.

    У «Лейкерс» самым результативным стал Остин Ривз, в активе которого 28 очков. Леброн Джеймс набрал 20 очков, сделал 9 подборов и 8 передач.

    «Атланта» выиграла второй матч подряд после серии из четырех поражений.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Бостон» — «Индиана» 129:124 (36:26, 45:40, 25:37, 23:21)

    «Атланта» — «Лейкерс» 138:122 (36:29, 31:27, 36:32, 35:34)

    «Нью-Йорк» — «Юта» 118:103 (29:22, 28:27, 36:24, 25:30)

    «Чикаго» — «Торонто» 107:118 (31:27, 32:26, 26:37, 18:28)

    «Голден Стэйт» — «Филадельфия» 119:107 (23:28, 29:22, 34:27, 33:30)

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