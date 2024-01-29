НБА. «Чикаго» в гостях победил «Портленд», «Атланта» выиграла у «Торонто»

Самым результативным игроком оказался защитник хозяев Трэй Янг, набравший 30 очков.
«Чикаго» в гостях победил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:96.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джерами Грант, набравший 24 очка.
Стоит отметить игру защитника «Финикс Санз» Девина Букера. Он набрал 44 очка, совершил четыре подбора и три передачи.
Разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер записал в актив 31 очко, пять подборов и четыре результативных передачи.
НБА. Результаты игрового дня
«Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 120:104.
«Индиана Пэйсерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 116:110.
«Орландо Мэджик» — «Финикс Санз» — 113:98.
«Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 126:125.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Чикаго Буллз» — 98:104.