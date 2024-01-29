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    НБА. «Чикаго» в гостях победил «Портленд», «Атланта» выиграла у «Торонто»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Торонто Рэпторс Чикаго Буллз Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Атланта» на своем паркете одолела «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:125.

    НБА. «Чикаго» в гостях победил «Портленд», «Атланта» выиграла у «Торонто»
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    Самым результативным игроком оказался защитник хозяев Трэй Янг, набравший 30 очков.

    «Чикаго» в гостях победил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:96.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джерами Грант, набравший 24 очка.

    Стоит отметить игру защитника «Финикс Санз» Девина Букера. Он набрал 44 очка, совершил четыре подбора и три передачи.

    Разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер записал в актив 31 очко, пять подборов и четыре результативных передачи.

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    НБА. Результаты игрового дня

    «Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 120:104.
    «Индиана Пэйсерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 116:110.
    «Орландо Мэджик» — «Финикс Санз» — 113:98.
    «Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 126:125.
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Чикаго Буллз» — 98:104.

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