Паскуаль: И в защите, и в нападении мы были на более-менее хорошем уровне

Главный тренервысказался о матче против(93:62).

«Сегодня был хороший матч, мы постарались серьёзно играть с самого начала. Думаю, что и в защите, и в нападении мы были на более-менее хорошем уровне по ходу всего матча.

Первый отрыв мы создали в середине второй четверти, затем “Руна” частично вернулась, но в третьей четверти мы смогли убежать от соперника и рассчитывали силы, начали думать об игре в воскресенье в Нижнем Новгороде, которая будет очень непростой», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги.

Для «Зенита» эта победа стала 17-й в 24 матчах чемпионата. «Руна» же потерпела 11-е поражение в 24 играх.