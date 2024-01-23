НБА. «Бостон» победил «Даллас», «Миннесота» уступила «Шарлотт»

в гостях взял верх надв матче регулярного чемпионата НБА — 119:110.

Дабл-дабл за «Бостон» оформил Джейсон Тейтум (39 очков и 11 подборов). Самым результативным игроком хозяев стал Лука Дончич. Баскетболист оформил трипл-дабл (33 очка, 18 подборов и 13 ассистов).

«Бостон» лидирует в Восточной конференции НБА. «Даллас» располагается на 8-й строчке на «Западе».

«Шарлотт» в гостях нанес поражение «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:125.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Карл-Энтони Таунс, набравший 62 очка. Лучшим у «Хорнетс» был Майкл Бриджес (28 очков).

«Миннесота» продолжает лидировать в Западной конференции НБА. «Шарлотт» идет 13-м на «Востоке».

НБА. Результаты игрового дня

«Даллас» — «Бостон» — 110:119 (26:24, 33:41, 24:29, 27:25)

«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 133:123 (34:35, 28:23, 42:31, 29:34)

«Миннесота» — «Шарлотт» — 125:128 (34:32, 35:32, 38:28, 18:36)

Все прогнозы на НБА

«Детройт» — «Милуоки» — 113:122 (30:30, 26:28, 29:31, 28:33)

«Орландо» — «Кливленд» — 99:126 (19:38, 28:34, 27:35, 25:19)

«Торонто» — «Мемфис» — 100:108 (25:30, 21:23, 25:32, 29:23)

«Финикс» — «Чикаго» — 115:113 (22:37, 27:29, 34:24, 32:23)

«Сакраменто» — «Атланта» — 122:107 (27:24, 30:16, 30:29, 35:38)