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    НБА. «Бостон» победил «Даллас», «Миннесота» уступила «Шарлотт»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Даллас Маверикс Шарлотт Хорнетс Миннесота Тимбервулвз Филадельфия Сиксерс Сан-Антонио Спёрс Торонто Рэпторс Мемфис Гриззлиз
    «Бостон» в гостях взял верх над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:110.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Дабл-дабл за «Бостон» оформил Джейсон Тейтум (39 очков и 11 подборов). Самым результативным игроком хозяев стал Лука Дончич. Баскетболист оформил трипл-дабл (33 очка, 18 подборов и 13 ассистов).

    «Бостон» лидирует в Восточной конференции НБА. «Даллас» располагается на 8-й строчке на «Западе».

    «Шарлотт» в гостях нанес поражение «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:125.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Карл-Энтони Таунс, набравший 62 очка. Лучшим у «Хорнетс» был Майкл Бриджес (28 очков).

    «Миннесота» продолжает лидировать в Западной конференции НБА. «Шарлотт» идет 13-м на «Востоке».

    НБА. Результаты игрового дня

    «Даллас» — «Бостон» — 110:119 (26:24, 33:41, 24:29, 27:25)

    «Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 133:123 (34:35, 28:23, 42:31, 29:34)

    «Миннесота» — «Шарлотт» — 125:128 (34:32, 35:32, 38:28, 18:36)

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    «Детройт» — «Милуоки» — 113:122 (30:30, 26:28, 29:31, 28:33)

    «Орландо» — «Кливленд» — 99:126 (19:38, 28:34, 27:35, 25:19)

    «Торонто» — «Мемфис» — 100:108 (25:30, 21:23, 25:32, 29:23)

    «Финикс» — «Чикаго» — 115:113 (22:37, 27:29, 34:24, 32:23)

    «Сакраменто» — «Атланта» — 122:107 (27:24, 30:16, 30:29, 35:38)

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