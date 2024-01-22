НБА. «Денвер» обыграл «Вашингтон», «Клипперс» одолели «Бруклин», «Лейкерс» — «Портленд»

Самым результативным оказался центровой «Наггетс» Никола Йокич, который записал в актив 42 очка.
«Денвер» с 30 победами идет третьим в Западной конференции, «Вашингтон» с 7 победами — на 14-й строчке «Востока».
«Лейкерс» одолели «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:110.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Д'Анджело Расселл — 34 очка. У гостей 23 очка набрал Малкольм Брогдон.
«Лейкерс» находятся на 9-й строчке в Западной конференции, «Портленд» — 14-й.
НБА. Результаты игрового дня
«Вашингтон» — «Денвер» — 104:113 (24:33, 28:29, 26:27, 26:24)
«Орландо» — «Майами» — 105:87 (22:19, 26:27, 33:23, 24:18)
«ЛА Лейкерс» — «Портленд» — 134:110 (36:31, 31:23, 36:33, 31:23)
«Финикс» — «Индиана» — 117:110 (33:25, 32:36, 26:22, 26:27)
«Клипперс» — «Бруклин» — 125:114 (24:27, 25:34, 35:38, 41:15)
«Хьюстон» — «Бостон» — 107:116 (25:35, 30:35, 25:20, 27:26)