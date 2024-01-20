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    «Денвер» выиграл у «Бостона», «Лейкерс» уступили «Бруклину»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионата НБА.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    «Денвер» одержал выездную победу над «Бостоном» со счетом 102:100 (31:32, 24:29, 26:21, 21:18).

    Лидер «Денвера» Никола Йокич к 34 очкам добавил 12 подборов и 9 передач. Еще 35 очков гостям принес Джамал Мюррэй.

    У «Бостона» самым результативным стал Деррик Уайт, в активе которого 24 очка.

    «Денвер» выиграл три из четырех последних матчей.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл на своей площадке «Бруклину» — 112:130 (37:28, 31:34, 22:38, 22:30).

    В составе гостей самым результативным стал Кэм Томас, набравший 33 очка. Ник Клэкстон оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов.

    У «Лейкерс» автором дабл-дабла из 26 очков и 12 подборов стал Энтони Дэвис. Лидер калифорнийской команды Леброн Джеймс к 24 очкам добавил 11 подборов.

    «Бруклин» прервал серию из четырех поражений.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Шарлотт» — «Сан-Антонио» 124:120 (34:32, 32:26, 31:27, 27:35)

    «Орландо» — «Филадельфия» 109:124 (34:32, 26:36, 16:21, 33:35)

    «Бостон» — «Денвер» 100:102 (32:31, 29:24, 21:26, 18:21)

    «Майами» — «Атланта» 108:109 (24:32, 32:25, 27:24, 25:28)

    «Нью-Орлеан» — «Финикс» 109:123 (28:41, 24:28, 28:31, 29:23)

    «Портленд» — «Индиана» 118:115 (34:31, 30:22, 24:28, 30:34)

    «Лейкерс» — «Бруклин» 112:130 (37:28, 31:34, 22:38, 22:30)

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