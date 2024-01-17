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    Сборная России по баскетболу опубликовала расширенный состав на февральский сбор

    Баскетбол Сборная России
    Сборная России по баскетболу назвала список игроков, которые отправятся на расширенный сбор национальной команды. В списке оказались 24 игрока.

    Главный тренер сборной России Зоран Лукич
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    Главный тренер сборной России Зоран Лукич

    Сборы состоятся с 17 по 25 февраля.

    Форварды: Георгий Жбанов («Зенит»), Максим Барашков (МБА), Филипп Гафуров («Нижний Новгород»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Андрей Лопатин (МБА), Александр Петенев («Автодор»), Илья Платонов («Самара»), Данила Походяев («Руна»), Самсон Руженцев (ЦСКА).

    Защитники: Михаил Беленицкий («Нижний Новгород»), Тимофей Герасимов («Зенит»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Макар Коновалов (МБА), Александр Платунов («Парма»), Кирилл Савин («Руна»), Юрий Умрихин («Самара»), Александр Хоменко (МБА), Александр Щербенёв («Локомотив-Кубань»), Тимофей Якушин (МБА).

    Центровые: Сергей Балашов («Енисей»), Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Илья Попов («Руна»).

    В окончательный войдет 20 баскетболистов. Их фамилии будут объявлены позже.

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    Баскетболисты, которые примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, присоединятся к национальной команде после 18 февраля.

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