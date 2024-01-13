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    Райкович: 21 потеря и 16 подборов «Локо» на нашем щите — вот главные факторы, повлиявшие на результа

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итог матча против «Локомотива-Кубани» (85:89).

    Эмил Райкович
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    Эмил Райкович

    «Поздравления "Локо" с победой. Считаю, что в первой половине мы играли в хороший баскетбол и точно придерживались плана на игру. Но во второй половине нам не удалось сохранить холодную голову, под давлением соперника мы начали совершать много ошибок. 21 потеря и 16 подборов "Локо" на нашем щите — вот главные факторы, повлиявшие на результат.

    Сложно играть в защиту, когда твоя атака позволяет сопернику после перехватов постоянно убегать в быстрые отрывы. Нужно больше тактической дисциплины, чтобы избегать подобных результатов.

    Поздравления Акун-Перселлу, мы уделили его опеке повышенное внимание, но он забивал очень сложные броски. Можно ли было защищаться лучше? Думаю, что да. Как именно — смогу сказать после того, как мы внимательно разберем этот матч», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    Краснодарский клуб одержал седьмую победу в чемпионате кряду. Клуб идет 4-м в таблице, одержав 16 побед в 22 играх.

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