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    Пашутин: Ребята молодцы, проявили характер, поздравляю

    Баскетбол Лига ВТБ Парма УНИКС
    Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался о матче против УНИКСа (72:70).

    Евгений Пашутин
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    Евгений Пашутин

    «Хочу, во-первых, поздравить нашу команду. Ребята играли сердцем, проявили характер и объединились. Мы понимаем, что УНИКС — чемпион и очень серьезный клуб, обладающий сильным составом на всех позициях: как на периметре, так и под кольцом. Также знали, что предыдущий матч пропускал Рэйнольдс. Сегодня он вышел против нас, мы к нему готовились. Джален доминирует в посту во всей Лиге. Кроме того, у УНИКСа сильные защитники — MVP плей-офф прошлого сезона Димитриевич, Найт, Грин и Кулагин. Конечно, было непросто.

    У нас была задача как можно ближе сыграть от броска, заставить соперников действовать один в один и затруднить им броски. Как только мы позволяли УНИКСу свободно бросать, сразу получали град попаданий в свою корзину. Но в целом ребята справились. Хочу поздравить всех болельщиков и сказать, что нам крайне важно попасть в Топ-6 по итогам первого этапа. Понимаю, что УНИКС борется за первую–вторую строчку, но у нас своя цель. От матча к матчу мы пытаемся сделать все возможное, чтобы оказаться в шестерке. Ребята молодцы! Проявили характер, поздравляю», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

    УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 16 побед при шести поражениях. «Парма» идёт шестой — 12 побед, 10 поражений.

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