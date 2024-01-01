«Нью-Орлеан» выиграл у «Лейкерс», «Бостон» разгромил «Сан-Антонио»

За океаном остался позади очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей «Бостон» продлил победную серию до шести матчей Фото: nba.com

«Нью-Орлеан» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 129:109 (42:33, 32:24, 30:32, 25:20).

У хозяев по 26 очков набрали Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон. Еще 22 очка «Нью-Орлеану» принес Си Джей Макколлум, в активе которого также 9 передач.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 34 очкам добавил 8 подборов. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 передач.

«Лейкерс» проиграли семь из девяти последних матчей.

«Бостон» выиграл на выезде у «Сан-Антонио» — 134:101 (30:22, 35:31, 40:23, 29:25).

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 25 очков, а Джейлен Браун — 24.

Французский новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 21 очко и сделал 7 подборов.

«Бостон» продлил победную серию до шести матчей. «Сан-Антонио» проиграл семь из восьми последних матчей.

НБА. Результаты игрового дня

«Вашингтон» — «Атланта» 126:130 (30:28, 28:42, 29:30, 39:30)

«Сан-Антонио» — «Бостон» 101:134 (22:30, 31:35, 23:40, 25:29)

«Оклахома-Сити» — «Бруклин» 124:108 (33:36, 26:20, 30:23, 35:29)

«Нью-Орлеан» — «Лейкерс» 129:109 (42:33, 32:24, 30:32, 25:20)

«Мемфис» — «Сакраменто» 92:123 (29:34, 29:36, 21:31, 13:22)

«Финикс» — «Орландо» 112:107 (37:24, 30:34, 22:29, 23:20)