«Локомотив-Кубань» расстался с Морганом

и центровойприняли решение о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

«Локомотив-Кубань и Джордан Морган по обоюдному согласию приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества.

Морган присоединился к "Локо" в июле 2023 года, провёл за клуб 16 матчей в Единой лиге ВТБ (восемь из которых — в стартовом составе). Проводя на площадке в среднем 15 с половиной минут, центровой с американским и словенским гражданством набирал 6,2 очка, делал 4,0 подбора, 0,8 передачи, 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота.

Клуб благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры», — сообщает пресс-служба клуба.

По данным eurobasket.com, 32‑летний баскетболист продолжит карьеру в АЕКе из Афин.