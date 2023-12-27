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    «Локомотив-Кубань» расстался с Морганом

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань
    «Локомотив‑Кубань» и центровой Джордан Морган приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

    Джордан Морган
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    Джордан Морган

    «Локомотив-Кубань и Джордан Морган по обоюдному согласию приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества.

    Морган присоединился к "Локо" в июле 2023 года, провёл за клуб 16 матчей в Единой лиге ВТБ (восемь из которых — в стартовом составе). Проводя на площадке в среднем 15 с половиной минут, центровой с американским и словенским гражданством набирал 6,2 очка, делал 4,0 подбора, 0,8 передачи, 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота.

    Клуб благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры», — сообщает пресс-служба клуба.

    По данным eurobasket.com, 32‑летний баскетболист продолжит карьеру в АЕКе из Афин.

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