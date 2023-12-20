Тренер ЦСКА Райкович объяснил причину поражения от «Пармы»

Наставник ЦСКАв послематчевом интервью, рассказал чего не хватило его команде в игре против «Пармы» (78:82).

«Хочу поздравить "Парму" с победой. Сегодня они провели отличный матч и порадовали своих прекрасных болельщиков! Мы провели этот матч не по плану, были слишком мягкими, не контролировали ритм игры, не были достаточно агрессивны как в нападении, так и в защите, не находили логичных решений», — цитирует Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Для ЦСКА это поражение стало всего вторым в 18 матчах регулярного чемпионата. Команда продолжает быть лидером Единой лиги ВТБ.