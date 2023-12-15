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    «Клипперс» выиграли у «Голден Стэйт», «Даллас» уступил «Миннесоте»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Клипперс» продлили победную серию до шести матчей
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    «Клипперс» продлили победную серию до шести матчей

    «Лос-Анджелес Клипперс» одержал домашнюю победу над «Голден Стэйт» — 121:113 (29:28, 40:28, 30:37, 22:20).

    В составе хозяев одним из лучших был Джеймс Харден, в активе которого 28 очков и 15 передач. Кавай Ленард к 27 очкам добавил 8 подборов.

    В составе «Уорриорз» выделялся Клэй Томпсон, набравший 30 очков.

    «Клипперс» продлили победную серию до шести матчей. «Голден Стэйт» проиграл четыре из пяти последних матчей.

    Еще в одном матче «Даллас» уступил на своей площадке «Миннесоте» — 101:119 (30:26, 30:33, 22:28, 19:32).

    Лидер «Мавэрикс» Лука Дончич набрал 39 очков и сделал 13 передач.

    У гостей дабл-дабл из 21 очка и 17 подборов оформил Карл-Энтони Таунс. Еще 27 очков «Тимбервулвз» принес Наз Рид.

    «Миннесота» выиграла семь из восьми последних матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Бостон» — «Кливленд» 116:107 (33:24, 32:30, 25:33, 26:20)

    «Майами» — «Чикаго» 116:124 (22:36, 34:24, 32:33, 28:31)

    «Даллас» — «Миннесота» 101:119 (30:26, 30:33, 22:28, 19:32)

    «Денвер» — «Бруклин» 124:101 (29:22, 23:17, 38:28, 34:34)

    «Сакраменто» — «Оклахома-Сити» 128:123 (29:30, 30:23, 41:39, 28:31)

    «Портленд» — «Юта» 114:122 (30:38, 24:31, 22:34, 38:19)

    «Клипперс» — «Голден Стэйт» 121:113 (29:28, 40:28, 30:37, 22:20)

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