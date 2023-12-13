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    Бывший тренер ЦСКА Итудис ушел из «Фенербахче»

    Баскетбол Фенербахче ЦСКА Евролига
    Турецкий «Фенербахче» объявил о прекращении сотрудничества с греческим тренером Димитрисом Итудисом.

    Димитрис Итудис
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    Димитрис Итудис

    «Наши пути с Димитрисом Итудисом, который был нашим главным тренером с начала сезона-2022/2023, разошлись. Мы благодарим Димитриса Итудиса за его вклад в семью "Фенербахче" и желаем ему успехов в его дальнейшей карьере», — сообщает официальный сайт турецкого клуба.

    После 13 матчей в Евролиге «Фенербачхе» идет на 12-м месте с 6 победами и 7 поражениями.

    53-летний Димитрис Итудис сделал себе имя в московском ЦСКА, где работал с 2014 по 2022 год. С армейцами он два раза выиграл Евролигу (2015/2016, 2018/2019), шесть раз становился чемпионом России (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021).

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