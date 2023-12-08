«Лейкерс» и «Индиана» вышли в финал внутрисезонного турнира НБА

За океаном этой ночью состоялись матчи в рамках 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Леброн Джеймс Фото: nba.com

«Лос-Аджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Нью-Орлеаном» — 133:89 (29:30, 38:24, 43:17, 23:18).

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков и сделал 8 передач. Форвард калифорнийской команды Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов.

У «Нью-Орлеана» самым заметным был Трей Мерфи, в активе которого 14 очков.

«Индиана» выиграла на выезде у «Милуоки» со счетом 128:119 (27:29, 36:22, 28:43, 37:25).

В составе победителей одним из лучших был Тайриз Халибертон, добавивший к 27 очкам 15 передач и 7 подборов. Майлз Тернер оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 37 очков и сделал 10 подборов.

«Лейкерс» и «Индиана» встретятся в финале внутрисезонного турнира.