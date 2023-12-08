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    «Лейкерс» и «Индиана» вышли в финал внутрисезонного турнира НБА

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Индиана Пэйсерс Лос-Анджелес Лейкерс
    За океаном этой ночью состоялись матчи в рамках 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    «Лос-Аджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Нью-Орлеаном» — 133:89 (29:30, 38:24, 43:17, 23:18).

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков и сделал 8 передач. Форвард калифорнийской команды Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов.

    У «Нью-Орлеана» самым заметным был Трей Мерфи, в активе которого 14 очков.

    «Индиана» выиграла на выезде у «Милуоки» со счетом 128:119 (27:29, 36:22, 28:43, 37:25).

    В составе победителей одним из лучших был Тайриз Халибертон, добавивший к 27 очкам 15 передач и 7 подборов. Майлз Тернер оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

    Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 37 очков и сделал 10 подборов.

    «Лейкерс» и «Индиана» встретятся в финале внутрисезонного турнира.

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