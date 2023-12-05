«Индиана» выиграла у «Бостона» благодаря трипл-даблу Халибертона

За океаном этой ночью состоялись два матча в рамках 1/4 финала внутрисезонного турнира НБА.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Тайриз Халибертон Фото: nba.com

«Индиана» одержала домашнюю победу над «Бостоном» — 122:112 (22:24, 26:31, 37:23, 37:34).

В составе хозяев лучшим был Тайриз Халибертон, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 10 подборов и 13 передач.

У гостей 30+ очков набрали Джейсон Тейтум (32), в активе которого также 12 подборов, и Джейлен Браун (30).

«Индиана» прервала победную серию «Бостона» из трех матчей.

«Сакраменто» уступил на своей площадке «Нью-Орлеану» — 117:127 (36:35, 25:34, 30:31, 26:27).

У победителей самым результативными стал Брэндон Ингрэм, набравший 30 очков. Литовский центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

Литовский центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис к 26 очкам добавил 13 подборов и 10 передач.