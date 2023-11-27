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    «Милуоки» обыграл «Портленд», «Сан-Антонио» потерпел фиаско от «Денвера»

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс Сан-Антонио Спёрс Орландо Мэджик Шарлотт Хорнетс Кливленд Кавальерс Торонто Рэпторс Нью-Йорк Никс Финикс Санз Бруклин Нетс Чикаго Буллз Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Бостон Селтикс Атланта Хоукс
    «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Портленд» со счетом 108:102 (26:31, 26:37, 23:20, 33:14).

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 16 подборов. В активе Дэмиана Лилларда 31 очко.

    У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Джерами Грант — 22 очка.

    «Милуоки» с 12 победами занимает первое место в Восточной конференции, «Портленд» с четырьмя победами — на 13-й строчке Запада.

    «Денвер» дома обыграл «Сан-Антонио» со счетом 132:120 (39:35, 33:25, 35:24, 25:36).

    Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов. Еще 25 очков заработал Майкл Портер, на счету Реджи Джексона 20 очков.

    У «Сперс» больше всех набрал Виктор Вембаньяма — дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

    «Наггетс» одержали 11 победу после 17 игр и занимает четвертое на Западе. «Сан-Антонио» потерпел 12 поражение подряд и замыкает таблицу Запада.

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Атланта» — 113:103 (33:26, 36:27, 21:29, 23:21)
    «Мемфис» — «Миннесота» — 97:119 (26:31, 17:29, 23:30, 31:29)
    «Бруклин» — «Чикаго» — 118:109 (19:36, 44:19, 33:28, 22:26)
    «Нью-Йорк» — «Финикс» — 113:116 (22:34, 34:30, 36:31, 21:21)
    «Кливленд» — «Торонто» — 105:102 (25:28, 17:24, 32:20, 31:30)
    «Орландо» — «Шарлотт» — 130:117 (25:33, 36:24, 31:29, 38:31)

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