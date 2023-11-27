«Милуоки» обыграл «Портленд», «Сан-Антонио» потерпел фиаско от «Денвера»

в матче регулярного чемпионата НБА обыгралсо счетом 108:102 (26:31, 26:37, 23:20, 33:14).

Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 16 подборов. В активе Дэмиана Лилларда 31 очко.

У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Джерами Грант — 22 очка.

«Милуоки» с 12 победами занимает первое место в Восточной конференции, «Портленд» с четырьмя победами — на 13-й строчке Запада.

«Денвер» дома обыграл «Сан-Антонио» со счетом 132:120 (39:35, 33:25, 35:24, 25:36).

Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов. Еще 25 очков заработал Майкл Портер, на счету Реджи Джексона 20 очков.

У «Сперс» больше всех набрал Виктор Вембаньяма — дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

«Наггетс» одержали 11 победу после 17 игр и занимает четвертое на Западе. «Сан-Антонио» потерпел 12 поражение подряд и замыкает таблицу Запада.

Другие результаты:

«Бостон» — «Атланта» — 113:103 (33:26, 36:27, 21:29, 23:21)

«Мемфис» — «Миннесота» — 97:119 (26:31, 17:29, 23:30, 31:29)

«Бруклин» — «Чикаго» — 118:109 (19:36, 44:19, 33:28, 22:26)

«Нью-Йорк» — «Финикс» — 113:116 (22:34, 34:30, 36:31, 21:21)

«Кливленд» — «Торонто» — 105:102 (25:28, 17:24, 32:20, 31:30)

«Орландо» — «Шарлотт» — 130:117 (25:33, 36:24, 31:29, 38:31)