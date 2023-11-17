«Майами» обыграл «Бруклин», «Голден Стэйт» потерпел фиаско от «Оклахомы»

на своем паркете переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 122:115 (30:27, 30:25, 35:31, 27:32).

Самым результативным в составе победителей был Джимми Батлер, набравший 36 очков. Еще 26 очков набрал Данкан.

У «Нетс» больше всех набрали Микал Бриджес и Лонни Уокер — по 23 очка.

«Хит» выиграли седьмой матч подряд и идут на третьей строчке в Восточной конференции. «Бруклин» занимает девятое место.

«Оклахома» обыграла на выезде «Голден Стэйт» со счетом 128:109.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 24 очка.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал нападающий Джонатан Куминга. Он набрал 21 очко, шесть подборов и две передачи.

«Оклахома» занимает четвертое место в Западной конференции, «Голден Стэйт» идет на восьмой строчке.