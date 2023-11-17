ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Football Manager 2024Обзор Football Manager 2024: лучше и быть не может?
  • 08:09
    • Уругвай обыграл Аргентину, Бразилия проиграла Колумбии в отборе ЧМ-2026
  • 11:39
    • Мальдини может получить должность в «МЮ»
  • 10:07
    • РФС назвал арбитров на матч Россия — Куба
  • 08:56
    • СМИ: Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона
    Все новости спорта

    «Майами» обыграл «Бруклин», «Голден Стэйт» потерпел фиаско от «Оклахомы»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Майами Хит Бруклин Нетс
    «Майами» на своем паркете переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:115 (30:27, 30:25, 35:31, 27:32).

    Джимми Батлер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джимми Батлер

    Самым результативным в составе победителей был Джимми Батлер, набравший 36 очков. Еще 26 очков набрал Данкан.

    У «Нетс» больше всех набрали Микал Бриджес и Лонни Уокер — по 23 очка.

    «Хит» выиграли седьмой матч подряд и идут на третьей строчке в Восточной конференции. «Бруклин» занимает девятое место.

    «Оклахома» обыграла на выезде «Голден Стэйт» со счетом 128:109.

    Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 24 очка.

    Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал нападающий Джонатан Куминга. Он набрал 21 очко, шесть подборов и две передачи.

    «Оклахома» занимает четвертое место в Западной конференции, «Голден Стэйт» идет на восьмой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахстан продолжит борьбу за выход на Евро-2024
  • Казахстан — Сан-Марино. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Северная Македония снова шокирует Италию?
  • Италия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • Зверев спокойно обыграет Рублева?
  • Рублев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Казахстан — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Англия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •