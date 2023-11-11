«Даллас» выиграл у «Клипперс», Дончич набрал 44 очка

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

В одном из матчей «Даллас» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Клипперс» — 144:126 (30:33, 47:18, 38:38, 29:37.

Лучшим в этом матче был лидер «Далласа» Лука Дончич. Словенский разыгрывающий набрал 44 очка и сделал шесть передач. Еще 27 очков хозяевам принес Кайри Ирвинг.

У «Клипперс» самым результативны стал Кавай Ленард, в активе которого 26 очков.

НБА. Результаты игрового дня

«Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 144:126 (30:33, 47:18, 38:38, 29:37)

«Детройт» — «Филадельфия» — 106:114 (33:21, 23:27, 21:35, 29:31)

«Мемфис» — «Юта» — 121:127 (32:34, 31:42, 32:27, 26:24)

«Бостон» — «Бруклин» -121:107 (38:33, 28:21, 27:30, 28:23)

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 110:117 (27:22, 27:34, 19:34, 37:27)

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 117:124 (27:22, 36:35, 34:31, 20:36)

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 104:101 (26:31, 28:17, 16:31, 34:22)

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:122 (34:25, 29:30, 33:34, 23:33)

«Сакраменто Кингз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:98 (34:20, 29:30, 33:34, 23:33)