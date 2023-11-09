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    «Денвер» победил «Голден Стэйт», «Лейкерс» проиграли «Хьюстону»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс Хьюстон Рокетс Сан-Антонио Спёрс Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Клипперс Бруклин Нетс Чикаго Буллз Финикс Санз Милуоки Бакс Детройт Пистонс Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер Кливленд Кавальерс Мемфис Гриззлиз Майами Хит Даллас Маверикс Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Денвер» дома обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:105 (26:21, 27:26, 23:31, 32:27).

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 35 очков, 13 подборов, пять результативных передач и три перехвата.

    В составе «Голден Стэйт» больше всего очков набрал разыгрывающий Стефен Карри — 23. К ним он прибавил пять отскоков и четыре передачи.

    «Хьюстон» на своем паркете разгромил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:94 (32:19, 34:26, 33:26, 29:23).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джейлен Грин. На его счету 28 очков и семь подборов.

    В составе гостей больше всего очков набрал Руи Хатимура. Он закончил встречу с 24 очками и восемью подборами. Форвард Леброн Джеймс отметился 18 очкам и шестью подборами.

    «Рокетс» одержали четвертую победу подряд, клуб из Лос-Анджелеса потерпел третье поражение кряду.

    Другие результаты:

    «Сакраменто» — «Портленд» — 121:118 ОТ (34:29, 22:31, 29:24, 26:27, 10:7)
    «Даллас» — «Торонто» — 116:127 (33:27, 25:35, 30:37, 28:28)
    «Мемфис» — «Майами» — 102:108 (26:33, 20:21, 30:23, 26:31)
    «Оклахома» — «Кливленд» — 128:120 (36:29, 34:28, 29:30, 29:33)
    «Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 122:101 (28:24, 44:20, 25:24, 25:33)
    «Милуоки» — «Детройт» — 120:118 (24:23, 38:29, 28:43, 30:23)
    «Чикаго» — «Финикс» — 115:116 ОТ (28:36, 29:21, 27:31, 23:19, 8:9)
    «Бруклин» — «ЛА Клипперс» — 100:93 (13:21, 33:28, 27:22, 27:22)
    «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 126:105 (33:16, 32:35, 34:21, 27:33)

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