«Руна» — «Нижний Новгород»: счет матча 78:82, обзор голов

Недавно завершилась очередная встреча Единой лиги ВТБ. Московскаяуступила в своем дворцесо счетом 78:82 (19:22, 18:21, 19:20, 22:19).

Матч получился очень упорным в каждой четверти, никто из команд на протяжении всей встречи не создавал большого отрыва. Но все-таки чаша весов в конце встречи склонилась в пользу «Нижнего Новгорода», который нанес «Руне» первое поражение в чемпионате.

Р: Хилл, Савин (оба — 17), Таюс (16)

Н: Кози (15), Аллен (14), Воронцевич (11)

«Нижний Новгород» располагается на первом месте, у него три победы из трех. «Руна» идет на четвертой позиции с 3 победами в 4 матчах.