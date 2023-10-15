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    • «Руна» потерпела первое поражение в чемпионате
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    «Руна» потерпела первое поражение в чемпионате

    «Руна» — «Нижний Новгород»: счет матча 78:82, обзор голов

    Баскетбол Лига ВТБ Руна Нижний Новгород
    Недавно завершилась очередная встреча Единой лиги ВТБ. Московская «Руна» уступила в своем дворце «Нижнему Новгороду» со счетом 78:82 (19:22, 18:21, 19:20, 22:19).

    Форвард «Руны» Джеремайа Хилл
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    Форвард «Руны» Джеремайа Хилл

    Матч получился очень упорным в каждой четверти, никто из команд на протяжении всей встречи не создавал большого отрыва. Но все-таки чаша весов в конце встречи склонилась в пользу «Нижнего Новгорода», который нанес «Руне» первое поражение в чемпионате.

    Р: Хилл, Савин (оба — 17), Таюс (16)

    Н: Кози (15), Аллен (14), Воронцевич (11)

    «Нижний Новгород» располагается на первом месте, у него три победы из трех. «Руна» идет на четвертой позиции с 3 победами в 4 матчах.

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