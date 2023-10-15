«Руна» — «Нижний Новгород»: счет матча 78:82, обзор голов

Форвард «Руны» Джеремайа Хилл Фото: globallookpress.com
Матч получился очень упорным в каждой четверти, никто из команд на протяжении всей встречи не создавал большого отрыва. Но все-таки чаша весов в конце встречи склонилась в пользу «Нижнего Новгорода», который нанес «Руне» первое поражение в чемпионате.
Р: Хилл, Савин (оба — 17), Таюс (16)
Н: Кози (15), Аллен (14), Воронцевич (11)
«Нижний Новгород» располагается на первом месте, у него три победы из трех. «Руна» идет на четвертой позиции с 3 победами в 4 матчах.